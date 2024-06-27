В Подмосковье продолжаются работы по техприсоединению к электросетям

В Московской области продолжается реализация мероприятий по технологическому присоединению к электросетям. В новой ТП будет установлен трансформатор мощностью 630 кВА, сообщает пресс-служба Минэнерго региона.

Как ранее отметил вице-губернатор Московской области — министр энергетики Московской области Евгений Хромушин, технологическое подключение к сетям выполняется при первичном присоединении энергопринимающих устройств к сетям компании, увеличении трансформаторной мощности, изменении категории надежности энергопринимающих устройств и точек присоединения к сети, а также при изменении вида производственной деятельности заявителя.

В рамках реализации данных мероприятий специалисты «Мособлэнерго» до конца лета запустят в работу новую трансформаторную подстанцию, построенную на территории СНТ «Олимпиец» в Голицыно Одинцовского городского округа. Электроустановка смонтирована рядом с прежней подстанцией, обеспечивающей электроснабжение более 50 домовладений.

В настоящий момент электроснабжение дачников обеспечивает трансформатор 160 кВА. Также энергетики проложат от подстанции 150 метров кабельных линий 0,4 кВ и установят приборы учеты по уровню напряжения. Строительство электрообъектов выполняется в рамках договоров технологического присоединения — дачники обратились в компанию для увеличения трансформаторной мощности, чтобы повысить надежность электроснабжения своих участков.

«Мособлэнерго» подключает к электрическим сетям энергопринимающие устройства физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, уделяет значение подключению социально значимых организаций. Технологическое подключение к сетям компании выполняется при первичном присоединении энергопринимающих устройств к сетям компании, увеличении трансформаторной мощности, изменении категории надежности энергопринимающих устройств и точек присоединения к сети, а также при изменении вида производственной деятельности заявителя. Заявки на присоединение к электрическим сетям можно подать онлайн через портал потребителя moetp.ru.

В Московской области по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева проводится программа повышения надежности электроснабжения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.