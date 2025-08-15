В Подмосковье продолжаются работы по содержанию дворовых территорий

Управляющие организации Подмосковья продолжают работу по содержанию дворовых территорий и общего имущества многоквартирных домов. В числе ежедневных задач — приведение в порядок фасадов зданий, ремонт кровель и содержание внутридомовых территорий, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Например, в городском округе Химки в доме № 8 на Ленинском проспекте сотрудники выполнили работы по установке защитных оголовков на вентиляционные выходах в кровле.

В Сергиево-Посадском городском округе сотрудники УО провели плановое окрашивание ограждений палисадника многоквартирного дома № 9 по улице Октябрьская, а также выполнили покраску входных дверей и трубы наружного газопровода на улице Клементьевская, дома № 76/10.

Напомним, содержание в нормативном состоянии общедомового имущества в МКД — это прямая обязанность управляющих организаций. Если УО некачественно выполняет свою работу, сообщить об этом можно в территориальные отделы Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.