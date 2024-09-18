В Подмосковье продолжаются масштабные работы по замене газовых систем

Московская область стала первой в реализации программы капитального ремонта, став лидером по замене систем газоснабжения. Так, в 2024 году замена систем газоснабжения уже успешно завершена в 9 городских округах, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Помимо этого, программа продолжает работу в следующих городских округах региона: Балашиха, Ленинский, Воскресенск, Дмитровский, Долгопрудный, Домодедово, Зарайск, Пушкинский, Истра, Клин, Королев, Котельники, Красногорск, Лобня, Лосино-Петровский, Лыткарино, Люберцы, Можайский, Мытищи, Наро-Фоминский, Богородский, Одинцовский, Орехово-Зуевский, Павлово-Посадский, Подольск, Серпухов, Раменский, Реутов, Рузский, Сергиево-Посадский, Солнечногорск, Талдомский, Фрязино, Химки, Черноголовка, Чехов, Щелково, Электросталь, Власиха, Восход и Шаховская.

«Модернизация систем газоснабжения в Подмосковье — это не только повышение качества инфраструктуры, но и обеспечение безопасности каждой семьи. Установка устройств автоматического контроля загазованности — важный шаг к созданию современных и безопасных условий проживания. До конца 2025 года более 80 тысяч квартир в Подмосковье будут оснащены этими системами», — отметил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

Жители могут узнать, включен ли их дом в программу капремонта, и ознакомиться с графиком работ на сайте фонда капитального ремонта по адресу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.