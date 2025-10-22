В Подмосковье продолжаются экскурсии для школьников на объекты ЖКХ

Еще более 10 мероприятий прошло на водоканалах Подмосковья для учеников 1-11 классов из Балашихи, Власихи, Богородского, Щелково, Истры и других округов. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.

Экскурсии проводят директоры и отраслевые специалисты водоканалов. Учащиеся уже успели:

посетить ВЗУ;

узнать, как работают аварийно-восстановительные бригады;

попробовать себя в роли пассажиров каналопромывочных машин и экскаваторов-погрузчиков;

побывать в лабораториях и на очистных сооружениях.

«Наши водоканалы всегда с радостью принимают школьников и студентов. У нас есть что показать и чем поделиться — большой парк коммунальной техники, новое оборудование, технологичные решения очистки воды, цифровые диспетчерские службы», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

Школьники увидели полный цикл подготовки воды, от забора из природных источников до подачи в водопроводную сеть, познакомились с работой современных фильтрационных систем и технологиями обеззараживания, а также — пообщались со специалистами предприятий об их профессии.

Экскурсии продолжаются. До конца года водоканалы откроют свои двери для более 400 учащихся.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что необходимо максимально включиться в работу по поиску и найму персонала в сфере ЖКХ, так как наблюдается нехватка сотрудников.

«У нас очень заметно не хватает людей в каждом муниципалитете — все, что касается разнорабочих, а также работников ЖКХ и аварийных служб, и управляющих компаний», — сказал Воробьев.