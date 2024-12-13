В Подмосковье продолжают реконструировать котельные

сегодня в 14:45

В Московской области продолжается реконструирование котельных. На 2026 год запланировали окончание работ на котельной № 13 в городском округе Лотошино, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

Реконструкция пройдет по адресу: Московская область, г. о. Лотошино, п. Большая Сестра, д. 30 (в т. ч. ПИР). Планируется реконструировать котельную мощностью 2,00 МВт.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета городского округа Лотошино.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал президенту России Владимиру Путину, что в течение ближайших 5 лет в регионе модернизация ЖКХ коснется 60% населения.

«Что касается модернизации ЖКХ, а именно теплоснабжения, водоснабжения, то у нас отдельная большая программа, смысл которой за 5 лет радикально модернизировать и сети, и котельные. Это коснется порядка 60% населения», — подчеркнул Воробьев.