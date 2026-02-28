В Подмосковье продолжают проводить штабы по капремонту многоквартирных домов

В городских округах Подмосковья проходят штабы по капитальному ремонту с участием исполнительной власти, фонда капремонта, подрядчиков и управляющих компаний для контроля сроков и документации, сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.

В муниципалитетах Подмосковья продолжается проведение штабов по вопросам реализации краткосрочного плана капитального ремонта на 2026 год. В заседаниях участвуют представители исполнительной власти, фонда капитального ремонта, подрядных организаций и управляющих компаний.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев отметил, что штабы помогают снизить административные издержки и наладить взаимодействие между всеми участниками процесса. На встречах обсуждаются барьеры в работе, такие как доступ в жилые помещения, подписание актов и подготовка проектно-сметной документации. Совместное участие позволяет оперативно решать возникающие вопросы на начальном этапе.

Обсуждение текущих задач уже прошло в Коломне, Мытищах, Дмитровском округе, Фрязине, Лобне, Одинцове, Пушкинском городском округе и других муниципалитетах. Основное внимание уделяется срокам выполнения работ, контролю качества и взаимодействию с собственниками жилья. Представители Фонда капремонта напомнили о необходимости своевременного предоставления документации и подготовки домов к ремонту, а подрядчикам — о соблюдении графиков.

Работа штабов будет продолжена, что позволит сократить временные издержки и повысить качество капитального ремонта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе работу по капитальному ремонту делают достойно. Он подчеркнул, что эта тема касается абсолютного большинства жителей.

Воробьев выразил надежду, что с каждым годом подрядчики, которые работают в партнерстве с фондом капитального ремонта, становятся более профессиональными, приобретают компетенции, направленные на универсальное выполнение работ.