В Подмосковье продолжают обновлять контейнерные площадки

В трех округах Подмосковья завершили проект модернизации контейнерных площадок, сообщили в пресс-службе регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

Модернизация контейнерных площадок завершена в Пушкинском, Долгопрудненском и Фрязинском горокругах, было отмечено на заседании еженедельного штаба.

«В зимний сезон трудности, связанные с вывозом мусора, могут значительно возрасти, если площадки не будут подготовлены должным образом. Поэтому сейчас мы уделяем внимание не только проверке существующих контейнеров, но и закупке новых, которые первоочередно будут установлены в проблемных районах» — сообщил заместитель председателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Всего на территории региона в работе находятся 79 контейнерных площадок, до конца года планируется обновить ещё 294 объекта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил особое внимание на программу подготовки домов и сетей к зиме.

«Мы имеем контакты со всеми главами, где идут наиболее масштабные работы по модернизации системы ЖКХ. Приятно, что наши партнеры — „Газпром“ — прибавили в работе, прибавили заметно», — подчеркнул Воробьев.