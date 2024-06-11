В Подмосковье продолжается губернаторская программа газификации

В Подмосковье активными темпами реализуется губернаторская программа «Развитие газификации в Московской области до 2030 года». В рамках программы выполняются работы по строительству газопроводов-источников и внутрипоселковых сетей в негазифицированных населенных пунктах, об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Как отметил Вице-губернатор Московской области — министр энергетики Московской области Евгений Хромушин, сегодня уровень газификации Московской области — более 98%.

«В прошлом году план перевыполнили на 20% — ввели 71 объект. Это позволило создать условия для обеспечения «голубым топливом» более 10 тыс. жителей в 37 тыс. домовладений. В текущем году запланирован ввод еще 70 объектов — это 10 тыс. жителей, 3,6 тыс. домовладений», — добавил Хромушин.

В рамках губернаторской программы газификации компания «Мособлгаз» построила новые газораспределительные сети в деревне Малое Судислово городского округа Шаховская. Ранее в населенном пункте отсутствовало централизованное газоснабжение.

Протяженность новых газопроводов, построенных по губернаторской программе, составила 2,12 км.

Деревня Малое Судислово — это 33-й населенный пункт, газифицированный в Подмосковье с начала года. «Мособлгаз» построил 128 километров газопроводов, создав условия для газификации более 4 тысяч жителей. До конца года будут газифицированы еще 37 населенных пунктов.

Чтобы включить населенный пункт в губернаторскую программу, необходимо обратиться в министерство энергетики Московской области.

Критерии для включения населенного пункта в программу: не менее 30 прописанных человек; лимит капитальных затрат на газификацию населенного пункта в расчете на одного человека — не более 450 тысяч рублей.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее напомнил, что в регионе продолжается реализация президентской программы «Социальная газификация». В населенных пунктах, которые вошли в нее, подведение газа к участкам проводится бесплатно для жителей в беззаявительном порядке. Домовладельцу следует только оплатить проведение газа на своем участке, заключив комплексный договор.