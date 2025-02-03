В Подмосковье продолжается установка датчиков на котельных

В Подмосковье по решению губернатора региона Андрея Воробьева с 2024 года реализуется программа диспетчеризации источников теплоснабжения. В рамках этой инициативы на котельных устанавливаются «умные» датчики, позволяющие работать на опережение и предотвращать аварии, сообщает пресс-служба Минэнерго региона.

Так, министерство энергетики Московской области совместно с компанией «МегаФон» оборудовало датчиками 500 подмосковных котельных в Балашихе, Ногинске, Видном, Чехове, Электростали и других густонаселенных городах региона.

Установленные на котельных «умные» датчики перманентно следят за показателями температуры и давления в трубах и автоматически передают данные о состоянии теплоснабжающей инфраструктуры в правительственный центр управления регионом. Они обновляют информацию каждый час и могут работать без источника электропитания, что важно в случае ремонта котельных и модернизации теплосетей.

В случае отклонений от нормы инженеры незамедлительно получают оповещения в личном кабинете сервиса по диспетчеризации параметров источников теплоснабжения Московской области. Это позволяет оперативно оценить масштаб инцидента и быстро выехать на место для устранения его причин.

«Внедрение системы диспетчеризации на котельных Подмосковья — это важный шаг к созданию устойчивой энергетической инфраструктуры. Благодаря установленным датчикам нам удалось сократить время реагирования на технологические нарушения почти в 2 раза. Будем продолжать эту работу, тем самым повышая надежность системы теплоснабжения региона и обеспечивая комфортные условия жизни нашего населения», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

«Наше цифровое решение позволит коммунальщикам более оперативно и точечно реагировать на поломки, избегая неожиданного отключения тепла и внеплановых замен прорвавшихся труб, а значит сократит количество жалоб от жителей. Уверен, что возможность заблаговременно предотвращать инциденты сохранит тепло, а значит и комфорт в домах подмосковных жителей вне зависимости от температурных условий», — заявил директор по развитию корпоративного бизнеса МегаФона в Московском регионе Максим Скворцов.

Всего в Подмосковье 2236 котельных, которые сегодня оборудованы датчиками.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.