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В Подмосковье продолжается тестирование мобильного приложения для водителей мусоровозов

На базе трех регоператоров Московской области продолжается тестирование нового сервиса для водителей мусоровозов. В пилотном проекте участвуют Сергиево-Посадский, Рузский и Каширский кластеры, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Приложение предназначено для помощи водителю при движении по маршруту и позволяет:

делать фотографии контейнерных площадок до и после вывоза отходов и загружать в систему для анализа нейросетью;

контролировать состояние емкостей до и после очистки;

своевременно фиксировать нарушения содержания мест сбора отходов;

отслеживать процесс вывоза отходов в режиме реального времени.

«С помощью новой системы мы сможем эффективнее отслеживать все процессы, связанные с транспортировкой и утилизацией отходов. Она позволит исключить разрозненность информации. Это удобный и простой в использовании инструмент с четко выстроенной логистикой. Сейчас в систему уже занесено более 1 тыс. транспортных средств, 600 сотрудников региональных операторов и более 70 тыс. контейнерных площадок», — отметил зампредседателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Новое мобильное приложение станет частью внедряемой в Подмосковье единой информационной системы в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами.

Внедрение электронного сервиса в регионе планируется до конца текущего года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.

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