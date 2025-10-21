В Подмосковье продолжается проверка аварийных бригад водоканалов
Фото - © Источник фото: Министерство ЖКХ Московской области
В рамках первого этапа конкурса «Лучший по профессии 2025» отраслевые специалисты министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области проводят выезды в муниципалитеты и оценивают организацию работы аварийно-восстановительных бригад и их техническое оснащение. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.
Министр ЖКХ Московской области Кирилл Григорьев отметил, что в этом году концепция конкурса трансформирована. Акцент сделан на оценке компетенций представителей ключевых специальностей — сварщиков, экскаваторщиков и мастеров АВР и ИТР. Именно они первыми выходят на устранение техинцидентов зимой.
Ведомством разработан чек-лист, по которому проверяется готовность бригад к оперативному реагированию.
Он включает в себя 6 критериев:
- организационные параметры;
- техническое оснащение;
- документационное обеспечение;
- информирование населения;
- наличие необходимой техники;
- комплектация специального оборудования.
В смотре аварийно-восстановительных бригад принимает участие 47 ресурсоснабжающих организаций из 43 муниципалитетов. Уже прошли оценку Балашиха, Мытищи, Реутов, Талдомский, Фрязино и другие округа.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность модернизации системы ЖКХ в регионе.
«Прошлая зима была сложной, с низкими температурами, были аварии, поэтому мы предусмотрели достаточно масштабную программу модернизации ЖКХ. Эта зона ответственности муниципальных и региональных органов власти — одна большая магистраль. Кроме того, мы реализуем концессионные соглашения в партнерстве с «Газпромом», — рассказал Воробьев.