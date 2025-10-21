В Подмосковье продолжается проверка аварийных бригад водоканалов

В рамках первого этапа конкурса «Лучший по профессии 2025» отраслевые специалисты министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области проводят выезды в муниципалитеты и оценивают организацию работы аварийно-восстановительных бригад и их техническое оснащение. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Министр ЖКХ Московской области Кирилл Григорьев отметил, что в этом году концепция конкурса трансформирована. Акцент сделан на оценке компетенций представителей ключевых специальностей — сварщиков, экскаваторщиков и мастеров АВР и ИТР. Именно они первыми выходят на устранение техинцидентов зимой.

Ведомством разработан чек-лист, по которому проверяется готовность бригад к оперативному реагированию.

Он включает в себя 6 критериев:

организационные параметры;

техническое оснащение;

документационное обеспечение;

информирование населения;

наличие необходимой техники;

комплектация специального оборудования.

В смотре аварийно-восстановительных бригад принимает участие 47 ресурсоснабжающих организаций из 43 муниципалитетов. Уже прошли оценку Балашиха, Мытищи, Реутов, Талдомский, Фрязино и другие округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность модернизации системы ЖКХ в регионе.

«Прошлая зима была сложной, с низкими температурами, были аварии, поэтому мы предусмотрели достаточно масштабную программу модернизации ЖКХ. Эта зона ответственности муниципальных и региональных органов власти — одна большая магистраль. Кроме того, мы реализуем концессионные соглашения в партнерстве с «Газпромом», — рассказал Воробьев.