В Подмосковье продолжается подготовка объектов к осенне-зимнему сезону

«Комплекс мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду и работе в период максимальных нагрузок реализуется на территории всего региона. На многих объектах теплоснабжения сегодня проводятся работы по реконструкции. В рамках реализации подготовки к зиме было принято решение провести работу по проектированию и прокладке газопровода, строительству газорегуляторных пунктов на котельных. Сегодня по краткосрочной программе на десяти котельных сотрудниками Мособлгаза ведутся работы, которые надо завершить до начала отопительного сезона 2024–2025 годов. Они расположены в Кашире, Рузском округе, Ступине, Щелкове, Чехове и Шатуре. Результатом работ станет повышение качества отопления и горячего водоснабжения в домах жителей региона», — отметил Вице-губернатор Московской области — министр энергетики Московской области Евгений Хромушин.

Так, в городском округе Солнечногорск сотрудниками Мособлгаза ведутся работы на трех котельных. В поселке Стекольного завода проходит реконструкция котельной, от которой отапливаются более 255 жителей. Также в микрорайоне Выстрел осуществляется проектирование и прокладка полиэтиленового газопровода, а также строительство газорегуляторного пункта. От котельной Выстрел отопление получают более 8 860 жителей, которые проживают в 46 многоквартирных домах, а также одна воинская часть.

Для обеспечения жителей микрорайона и социальных объектов ГВС в период реконструкции подключено две мобильные модульные котельные. Кроме того, сотрудниками Мособлгаза проводится капитальный ремонт котельной Лыткино. Этот объект обеспечивает теплом более 330 жителей.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что все мероприятия по теплоснабжению нужно провести своевременно.

«Для нас очень важно в этот весьма короткий период межсезонья провести все мероприятия, которые отображены и в дорожных картах, но и дальше», — подчеркнул Воробьев.