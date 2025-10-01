В Подмосковье продолжается оценка готовности коммунальной инфраструктуры к зиме

В субботу вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов и министр жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Кирилл Григорьев провели рабочий выезд в филиалы Мособлводоканала с целью оценки готовности коммунальной инфраструктуры к зиме. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Первая точка визита — Орехово-Зуево. Здесь проверили работу насосной станции и водозаборного узла в деревне Поточино.

«Контрольный срок по выполнению всех мероприятий по подготовке объектов к зиме стоял 15 сентября. Сейчас в ходе выездов в муниципалитеты проверяем ключевые показатели — исправность насосов, оснащение аварийных бригад материалами, готовность техники и телеметрию, чтобы в случае возникновения любой непредвиденной ситуации службы могли оперативно получить информацию и также оперативно среагировать», — сказал Владислав Мурашов.

В Павлово-Посадском округе посетили котельную «Городок». По госпрограмме Московской области здесь заменили два котла, внедрили современную систему химической водоподготовки и установили новое насосное оборудование.

«В этом году в рамках подготовки к зиме все 56 округов провели профилактические работы на 2,5 тыс. объектах водоснабжения и водоотведения. Промыто более 800 резервуаров чистой воды, заменено свыше 1,7 тыс. единиц запорной арматуры и более 300 частотных преобразователей. С муниципалитетами в зоне риска проводим дополнительную работу с еженедельным разбором и контрольными точками», — отметил Кирилл Григорьев.

Третий объект — межрайонные очистные сооружения в Павловском Посаде, реконструкция которых началась в этом году. Ежедневно сюда поступают стоки от более 200 тысяч абонентов.

В рамках выезда также провели осмотр базы коммунальной техники Мособлводоканала и Московской областной специализированной аварийно-восстановительной службы. Особое внимание уделили оснащению аварийных автомобилей.

Большие работы по модернизации системы теплоснабжения в Подмосковье ведутся уже по программе 2025 года, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«В этом году, в первой половине, проведены большие мероприятия, связанные с анализом теплоснабжения, подготовкой к зиме, состоянием котлов, сетей и многоквартирных домов. Понятно, что программа, которую мы реализуем, очень заметна и очень масштабна», — сказал Воробьев.