В Подмосковье продолжается мониторинг состояния коммунальной техники

В Московской области готовятся к старту весенних работ по содержанию дворовых территорий и общественных пространств. В муниципалитетах региона проверяют состояние коммунальной техники, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

В выездных обследованиях участвуют отраслевые специалисты совместно с инспекторами министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области. Спецтехнику в МБУ региона осматривают на предмет ее исправности, также проводится оценка численности оборудования для проведения уборки в соответствии с разработанными нормами.

«Каждое МБУ региона имеет свою специфику работы, которая зависит от конкретного муниципалитета, его потребностей и запросов жителей. Мы лично уже посетили некоторые базы городских округов, оценили состояние техники, ремонтных зон, проанализировали деятельность руководителей и штатную численность. Безусловно, везде присутствуют свои плюсы и минусы, работа требует дальнейшей систематизации и оптимизации», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Так, первые визиты уже совершены в Богородский округ, Люберцы и Реутов. На днях инспекторы побывали в МБУ Королева.

Были проанализированы:

возможности учреждения в части содержания и ремонта техники;

наличие достаточного количества средств малой механизации;

укомплектованность кадрами штата предприятия.

Итогом встречи стало разъяснение методик проактивных мер для оптимизации деятельности. Рабочие выезды в муниципалитеты будут продолжены.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что важно оцифровать всю коммунальную технику в Подмосковье, чтобы видеть объем работ каждой из единиц.

«Важно, безусловно, приобретать новое, но нужно внимательно, уважаемые коллеги, я вас очень прошу, как мы делаем каждый год, — посмотреть, что происходит в вашем хозяйстве. Сколько единиц техники на ходу, в каком она состоянии, что необходимо приобрести в части запасных частей», — сказал Воробьев.