В Подмосковье продолжается масштабное обновление контейнерных площадок

На еженедельном штабе с главами городских округов под председательством зампредседателя правительства Московской области — министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислава Мурашова обсудили приоритетные темы развития территорий региона. В числе вопросов — осмотр состояния дворов по чек-листу, а также содержание контейнерных площадок. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Сегодня в Подмосковье насчитывается порядка 3 тыс. проблемных контейнерных площадок. Решить вопрос поможет программа модернизации объектов. В рамках первого этапа в порядок будет приведена первая тысяча из них — это наиболее „фонящие“ площадки. По стадии реализации проекта — сейчас продолжается процесс подготовки паспортов объектов. В этом вопросе результаты неплохие, но необходимо усилиться. Далее последует разработка схем с объемом требуемых работ и местами расположения площадок. До середины сентября важно все подготовить, чтобы как можно раньше начать строительно-монтажные работы», — сообщил Владислав Мурашов.

В рамках масштабной программы модернизации контейнерных площадок будут созданы специальные отсеки под бункеры, обустроено пространство под установку баков, а также смонтированы информационные стенды для жителей.

Наибольшее количество проблемных контейнерных площадок расположено в Домодедово, Красногорске, Чехове, Истре и Подольске.

В ходе мероприятия руководящий состав ведомства также подвел итоги благоустройства дворовых территорий в регионе. Были отмечены лучшие городские округа, а также муниципалитеты, которым предстоит исправить ситуацию в самое ближайшее время.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что практику работы с проблемными контейнерными площадками надо распространить на 1 тыс. таких объектов.

«Вы знаете, что мы подробно <…> разбирали алгоритмы 100 самых проблемных контейнерных площадок для того, чтобы выработать универсальный алгоритм», — сказал Воробьев.