В Подмосковье продолжается капитальный ремонт многоквартирных домов

сегодня в 09:59

Фонд капитального ремонта ведет работы в 25 многоквартирных домах муниципалитета: на 17 объектах выполняются фасадные работы, а на 9 идет ремонт кровли.

Один из реконструируемых объектов — дом №2 на проспекте Биологов в поселке Оболенск. В рамках реконструкции подрядная организация проведет комплекс работ по ремонту несущих конструкций, улучшению теплоизоляции и отремонтирует входные группы. Планируется завершить работы в сентябре 2025 года.

«Жители дома обращались ко мне на выездной администрации, ход ремонта и сроки завершения держим на контроле», — отметил глава городского округа Серпухов Алексей Шимко.

Комплексный подход к благоустройству и ремонту направлен на повышение комфорта жителей и долговечности инфраструктуры.Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал руководителей округов быть лично вовлеченными в вопросы модернизации.

«Все, что связанно с капремонтом, благоустройством, <…> системой ЖКХ, — все это требует максимальной вовлеченности, в том числе напрямую глав», — сказал губернатор.