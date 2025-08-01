В Подмосковье продолжается борьба с нарушителями правил обращения с отходами ЖКХ сегодня в 14:34 Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

На территории Московской области продолжается борьба с нарушителями правил обращения с отходами. Благодаря встроенному в приложение «Добродел» сервису «Народный инспектор» каждый может помочь в выявлении и привлечении к ответственности лиц, незаконно сбрасывающих отходы из автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.