В Подмосковье продолжается борьба с нарушителями правил обращения с отходами

ЖКХ

Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

На территории Московской области продолжается борьба с нарушителями правил обращения с отходами. Благодаря встроенному в приложение «Добродел» сервису «Народный инспектор» каждый может помочь в выявлении и привлечении к ответственности лиц, незаконно сбрасывающих отходы из автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

Инструкция по фиксации нарушения:

  • установите приложение «Добродел» на свой смартфон;
  • пройдите регистрацию через портал госуслуг;
  • откройте раздел «Народный инспектор»;
  • выберите категорию нарушения «сброс отходов из автомобиля»;
  • запишите видео, где нарушитель осуществляет сброс отходов на землю с читабельным номером автомобиля;
  • укажите регистрационный номер транспортного средства;
  • добавьте комментарий с точным адресом и дополнительной информацией;
  • отправьте материал на рассмотрение.

На видео должен быть зафиксирован момент сброса отходов с хорошо видимым государственным номером автомобиля нарушителя.

После отправки материалы проходят проверку специалистами министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области. При подтверждении факта нарушения виновные привлекаются к ответственности.

Размеры штрафов за сброс отходов:

  • для граждан — до 70 000 рублей;
  • для должностных лиц — до 100 000 рублей;
  • для юридических — до 200 000 рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.