В Подмосковье приступили к реализации программы по модернизации теплоснабжения

По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в регионе приступили к реализации программы по модернизации теплоснабжения, сообщил вице-губернатор — министр энергетики Подмосковья Евгений Хромушин.

«В Московской области самая большая в РФ система теплоснабжения. Это более 40,5 тыс. МКД, которые централизованным отоплением отапливаются, 2,8 тыс. котельных и 11 тыс. км тепловых сетей», — сказал Евгений Хромушин на оперативном совещании губернатора с членами подмосковного правительства и главами округов.

Он подчеркнул, разработанная программа модернизации стала самой крупной в стране и разбита на 2 блока. В краткосрочный блок вошли 158 мероприятий, которые будут реализованы в текущем году. В рамках долгосрочного блока запланировано проведение 706 мероприятий в 2024–2029 годах.

Хромушин добавил, что в 2024 году в Подмосковье будут модернизированы 36 котельных и 189 км тепловых сетей. До 2029 года в регионе обновят 108 котельных и 273 км тепловых сетей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», - сказал Воробьев.