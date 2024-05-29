В Подмосковье приступили к массовой опрессовке

В этом году в Московской области запланированы масштабные работы по тотальной модернизации систем теплоснабжения. Теплоэнергетики уже активно ремонтируют оборудование котельных, обновляют тепловые сети, проводят гидравлические испытания. Об этом сообщает пресс-служба Минэнергетики Подмосковья.

При формировании Госпрограммы Московской области по модернизации теплоснабжения большое внимание уделяется результатам опрессовки тепловых сетей, по итогам которой в планах регионального министерства энергетики увеличить Госпрограмму на 310 км сетей.

Опрессовка сетей представляет собой гидравлические испытания, направленные на выявление дефектов и уязвимых участков сетей, из-за которых возможны: разрыв магистральных трубопроводов, образование течи, потери тепла. Достигается это путем создания в системе давления, которое превышает рабочее.

Опрессовка тепловых сетей может выполняться несколько дней, что может повлиять на подачу горячего водоснабжения в домах. Министерство энергетики региона просит жителей отнестись к этим работам с пониманием.

Вице-губернатор Московской области — министр энергетики Московской области Евгений Хромушин отметил, что модернизация теплоснабжающего хозяйства коснется каждого муниципалитета региона.

«Мы уже приступили к работам в 17 муниципалитетах, у нас беспрецедентная программа, она разбита на краткосрочные и долгосрочные мероприятия. Краткосрочные мероприятия будут реализованы в этом году — это 158 мероприятий на общую сумму 12 млрд рублей. Они затронут 36 котельных и центральных тепловых пунктов, 189 км тепловых сетей. Долгосрочные мероприятия рассчитаны до 2029 года и включают в себя 706 мероприятий на общую сумму 84 млрд рублей, из них 201 мероприятие начнем реализовывать уже в этом году, это 108 котельных и центральных тепловых пунктов и 273 км тепловых сетей» — добавил Хромушин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.