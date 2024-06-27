В Подмосковье пристальное внимание летом будут уделять капремонту соцобъектов

В прямой ответственности депутатов Мособлдумы — контролировать ход капитального ремонта и строительства социальных объектов в регионе, этой работой нужно заниматься и летом, сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

К учебному году должны быть открыты 24 новые школы и 10 детсадов, а также 41 капитально отремонтированная школа и 23 дошкольных учреждения.

«Поэтому прошу вас обращать самое пристальное внимание на эти объекты. Что называется „на земле“ набирать материал к новой осенней сессии», — сказал Брынцалов.

Для этого народным избранникам следует больше встречаться с жителями на своих территориях, подчеркнул он.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.