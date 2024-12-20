В Подмосковье превышен исторический максимум потребления электричества

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По оперативным данным объединенного диспетчерского управления энергосистемы центра (филиал АО «СО ЕЭС»), 19 декабря в 17:00 при среднесуточной температуре наружного воздуха -12,5 градусов потребление мощности в Московской энергосистеме достигло исторического максимума — 19 883 МВт. Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

По прогнозам системного оператора в текущем зимнем периоде достигнутый уровень потребления мощности может быть неоднократно превышен.

В условиях высокого уровня потребления мощности энергосистема функционирует стабильно, без крупных технологических нарушений, влияющих на системную надежность.

При подготовке к прохождению осенне-зимнего периода 2024/2025 года специалистами системного оператора проведен расчет прогнозных значений максимумов потребления мощности в энергосистемах для наиболее неблагоприятных температурных условий. В соответствии с прогнозом, заблаговременно сформирован резерв генерирующего оборудования в объеме, необходимом для устойчивой работы энергосистем во время максимальных нагрузок.

В Московской области по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева проводится программа повышения надежности электроснабжения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.