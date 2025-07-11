В Подмосковье предупредили об опасности использования гофрированных дымоходов

На территории Московской области проводятся мероприятия по повышению уровня безопасности эксплуатации внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Нельзя использовать для отвода дыма:

гибкие гофрированные трубы;

пластик и пористые материалы;

поврежденные или прогоревшие элементы.

Министерство строительства и ЖКХ РФ совместно с Московским областным отделением Всероссийского добровольного пожарного общества подтвердили невозможность применения гибких гофрированных дымоотводов и рекомендовали использовать нержавеющую сталь.

Безопасные дымоотводы:

нержавеющая сталь;

сэндвич-или коаксиальные трубы;

керамические или металлические заводские системы;

герметичный монтаж — без щелей и провисаний.

Так, на территории региона 300 тыс. квартир с газовыми водонагревателями, 46% в зоне риска — устаревшие дымоотводы с повреждениями, в том числе из гибких гофрированных труб.

В Московской области будут организованы регулярные проверки и замена дымоотводящих труб в рамках содержания общего имущества многоквартирного дома.

Отметим, что проверять дымоход необходимо не реже 3 раз в год:

проверка и очистка дымохода — обязательны;

ответственность на управляющей организации.

Если в квартире дымоотвод из гофры — его необходимо заменить. Для этого:

обратитесь в обслуживающую организацию;

замените на стальной дымоотвод.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что с 2020 года количество нуждающихся в газе жителей региона сократилось в четыре раза. На карте остается все меньше негазифицированных точек.

«Мы активно реализуем президентскую программу, которая позволила уже обеспечить перемены для более 320 тысяч жителей. У нас самый большой объем в стране. Продолжаем и нашу областную программу газификации. Задача — вести эту важную работу с таким же качеством, темпами, удобными сервисами для людей. По решению президента год назад эта программа стала распространяться и на СНТ — к 2030-му нам предстоит газифицировать почти 1 000 садовых товариществ. И первые 70 планируем в текущем году. Для жителей это очень важно, многие хотят находиться на дачах круглый год, а для этого нужен комфорт — с газом совсем другая жизнь», — рассказал Воробьев.