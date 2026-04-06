В Подмосковье предупредили о мошенниках в домовых чатах

Жителей Подмосковья предупредили о новой схеме мошенничества с доступом к аккаунтам на портале «Госуслуги». Аферисты создают фальшивые домовые чаты и выманивают коды из СМС под видом перерасчета за коммунальные услуги, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Министерство энергетики Московской области и «Мосэнергосбыт» сообщили о распространении схемы, при которой злоумышленники маскируются под официальные каналы энергосбытовой компании. Они добавляют жителей в закрытые группы, оформленные как чат «Мосэнергосбыта» или общедомовое сообщество, и обещают «перерасчет» или «скидки» на оплату ЖКУ.

Главная цель аферистов — получить код подтверждения из СМС. После передачи кода мошенники получают доступ к личному кабинету на портале «Госуслуги» и могут использовать персональные данные в своих целях.

В ведомстве напомнили, что «Мосэнергосбыт» не создает чаты в мессенджерах для решения вопросов по лицевым счетам и не запрашивает пароли, коды из СМС или персональные данные для перерасчета. Вопросы начислений решаются только через официальный сайт, личный кабинет, контактный центр или офисы обслуживания.

Жителям рекомендуют проверять отправителя сообщений, не переходить по подозрительным ссылкам и никому не сообщать коды из СМС. Также важно предупредить о схеме пожилых родственников и соседей. Актуальную информацию можно получать через официальные каналы министерства энергетики Московской области и «Мосэнергосбыта» на платформе MAX.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что сегодня запрос на цифровизацию очень высокий.

«Практически все сегодня находятся в «Госуслугах». Добровольно вошли и зарегистрировались», — сказал Воробьев.