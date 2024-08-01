В Подмосковье повысят надежность электроснабжения 70 котельных

Для этого энергетики проведут капитальный ремонт 34 подстанций и 19 км линий электропередачи. Наибольший объем мероприятий запланирован в городском округе Мытищи — 15 подстанций будут отремонтированы, в Раменском городском округе — одна подстанция и 6 км линий электропередачи, в городском округе Подольск — 6,7 км ЛЭП.

На текущий момент работы выполнены на 12 ТП и отремонтировано 10,2 км ЛЭП. До начала отопительного периода будут отремонтированы электрообъекты в городских округах Домодедово, Подольск, Кашира, Коломна, Красногорск, Щелково, а также в округе Пушкинский, Орехово-Зуевском, Раменском и Сергиево-Посадском округах.

Также в «Мособлэнерго» запланирован большой объем работ для повышения надежности электроснабжения потребителей г. о. Подольск. Так, в рамках программы капитального ремонта на 2024 год на территории г. о. Подольск запланировано провести ремонтные работы для повышения надежности электроснабжения 23 котельных. На электросетевом оборудовании, от которого запитаны 13 котельных, уже завершены работы. На 10 оставшихся котельных в г. о. Подольск ремонтные мероприятия будут завершены до начала отопительного сезона. Работы на каждом электрообъекте выполняются под особым контролем руководства компании и Министерства энергетики Московской области в строго установленные сроки — выездные совещания проводятся еженедельно.

«Это важная для нас работа, так как прошлой зимой значительная часть отключений электроэнергии напрямую затронула работу котельных. В связи с этим мы организовали масштабную работу по повышению надежности электроснабжения теплоснабжающих объектов, куда входит капитальный ремонт подстанций и линий электропередачи, питающих котельные. Все это положительно скажется на качестве тепла и горячей воды, жители не будут испытывать дискомфорт от отключений, особенно зимой», — подчеркнул Вице-губернатор Московской области — министр энергетики Московской области Евгений Хромушин.

В Московской области по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева проводится программа повышения надежности электроснабжения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.