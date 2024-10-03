В Подмосковье повышена надежность электроснабжения на 346 электрообъектах

Министерство энергетики Московской области реализует программу повышения надежности электроснабжения потребителей. В рамках программы специалисты «Мособлэнерго» выполнили большую часть мероприятий по ремонту, реконструкции и строительству объектов электроэнергетики. На данный момент завершены работы на 346 электрообъектах. Процент выполнения программы составляет 95,4%, сообщает пресс-служба ведомства.

С начала 2024 года в Подмосковье энергетики также заменили более 600 опор ЛЭП и 85,4 км провода/кабеля на линиях электропередачи. Завершили запланированный объем мероприятий по реконструкции 74,1 км воздушных и кабельных линий электропередачи и 68 трансформаторных подстанций.

Так, для повышения надежности электроснабжения потребителей в г. Лыткарино энергетики выполнили замену трансформаторов в подстанциях ТП-608, ТП-612 и РТП-26, от которых запитаны 26 многоквартирных домов, школа, два детских сада и центральный тепловой пункт на ул. Коммунистической, Парковой, Октябрьской.

В г. о. Кашира в сентябре текущего года работники компании заменили оборудование в распределительном устройстве трансформаторной подстанции ТП-95 в д. Горки. От данной подстанции запитаны частные жилые дома на улицах Больничной, Нижней и Верхняя Слобода, водозаборный узел № 15, профилакторий и котельная.

«Мособлэнерго» в 2024 году по программе повышения надежности электроснабжения потребителей проводит работы на 381 электрообъекте в 33 городских округах Подмосковья.

Мероприятия по повышению надежности электроснабжения проводятся в районах, где зарегистрировано большое количество обращений от потребителей. В основном это жалобы на качество электроснабжения. Задача компании — повышение надежности сетей и снижение аварийности на линиях.

В Московской области по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева проводится программа повышения надежности электроснабжения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.