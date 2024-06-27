В Подмосковье построят газопроводы к 27 населенным пунктам региона

В рамках реализации губернаторской программы «Развитие газификации в Московской области до 2030 года» специалисты ведут строительно-монтажные работы в 27 населенных пунктах Подмосковья. Благодаря этому более 4,5 тыс. жителей получат возможность провести газ в свои дома, сообщает пресс-служба Минэнерго Подмосковья.

На сегодняшний день работы по строительству газораспределительных сетей ведутся в Дмитровском городском округе, а также в Серпухове, Волоколамске, Истра и др. Благодаря программе газификации губернатора Подмосковья Андрея Воробьева газ получат жители ранее не газифицированных поселков и деревень. Основной период сдачи большинства газопроводов запланирован на третий-четвертый квартал текущего года.

«В вопросах газификации Московская область является регионом-лидером в стране. По состоянию на начало 2024 года уровень газификации Подмосковья составил 98,1%. При этом планируемый уровень газификации на конец текущего года — 98,6%, — прокомментировал вице-губернатор Московской области — министр энергетики Московской области Евгений Хромушин, — В рамках программы газификации ранее негазифицированных населенных пунктов в этом году запланирован ввод 70 объектов, что создаст условия для обеспечения газом более 10 тыс. жителей в 3,6 тыс. домовладений. На сегодняшний день Мособлгаз завершил работы по программе уже в 36 населенных пунктах из 70, запланированных на 2024 год».

В министерстве энергетики Московской области добавили, что в рамках программы специалисты «Мособлгаза» строят источник газоснабжения и внутрипоселковые газораспределительные сети. Чтобы подвести газ до забора бесплатно, жителям деревни необходимо подать заявку на социальную газификацию через личный кабинет клиента. В этом случае необходимо, чтобы дом был зарегистрирован.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе ударными темпами реализуется программа социальной газификации.

«Это было маленькое чудо. Почему чудо? То, за что раньше брали 1–2 млн рублей, сегодня ты получаешь с оборудованием максимум за 150 тыс. рублей. Не знаю, может, сейчас котел, бойлер и плита чуть выросли в цене. Ну, ладно 180–200 тыс. рублей. Но это не 1–2 млн. Это мечта, которая десятилетиями не могла реализоваться», — отметил Воробьев.