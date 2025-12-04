сегодня в 18:00

В Подмосковье построили более 800 километров новых газораспределительных сетей

С начала года в рамках реализации президентского проекта «Социальная газификация» специалисты «Мособлгаза» построили 810 километров новых газораспределительных сетей, что позволило подключить к газу 43 тыс. жителей Московской области. Об этом сообщает пресс-служба Минэнергетики региона.

На данный момент строительные работы по программе ведутся в более чем 70 населенных пунктах Подмосковья.

Социальная газификация — президентский проект, стартовавший в 2021 году. Московская область — регион с наибольшим количеством населенных пунктов, вошедших в Социальную газификацию: в программу включены 3105 населенных пунктов.

«Подмосковье подтверждает статус региона-лидера в реализации президентского проекта «Социальная газификация». Наш ключевой принцип — бессрочное и бесплатное подведение газа до границы каждого участка в газифицированных населенных пунктах. Мы делаем все, чтобы максимальное число жителей получило доступ к самому экологичному, экономичному и удобному энергоносителю», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

Чтобы провести газ внутри участка, необходимо заключить комплексный договор, который включает:

технологическое присоединение к сети;

проектирование и строительство газопровода на участке;

поставку и монтаж оборудования (котел, плита, счетчик);

подключение и пуск газа;

дальнейшее техническое обслуживание.

Предварительный расчет стоимости строительных работ внутри участка можно произвести с помощью калькулятора.

Подать заявку на подключение дома к газу можно:

на госуслугах;

в МФЦ;

на сайте единого оператора газификации (ЕОГ);

на региональном портале госуслуг (РПГУ);

на сайте или в офисе «Мособлгаза».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил информировать жителей СНТ о программе соцгазификации. Он напомнил, что президентская программа по газификации была расширена и на СНТ.

«Большая работа предстоит, есть приоритезация газификации СНТ. Мы все видим, что СНТ сегодня живут полной жизнью не только летом, но и зимой», — заявил губернатор.