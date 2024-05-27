В Подмосковье построили 43 подстанции для надежного электроснабжения жителей

В Московской области реализуют программу повышения надежности электроснабжения потребителей. В рамках программы специалисты «Мособлэнерго» с начала 2024 года построили и реконструировали 43 подстанции для повышения надежности электроснабжения жителей региона. Об этом сообщает пресс-служба Минэнергетики Подмосковья.

Мероприятия были выполнены в городских округах Балашиха, Домодедово, Дубна, Егорьевск, Истра, Котельники, Красногорск, Мытищи, Павловский Посад, Серпухов, Чехов, Щелково, а также в округе Пушкинский, Одинцовском, Наро-Фоминском округах.

На данный момент больше всего подстанций построено и реконструировано в округе Истра (7 шт.) и в Наро-Фоминском округе (6 шт.). Новые электроустановки установлены, в том числе, в деревне Ленино города Дедовск (ул. Железнодорожная), поселке Пионерский (ул. Школьная), село Лучинское (ул. Советская), п. Чеховский, СНТ «Мирный-1» в Истре, а также в Наро-Фоминске на ул. Московской, Ленинградской, Маршала Жукова, Чапаева, Киевском шоссе и в Апрелевке на ул. Августовской. Благодаря проведенным работам надежность электроснабжения повысилась более чем у 15 тысяч жителей этих округов.

Также с начала 2024 года специалисты «Мособлэнерго» заменили 254 опоры и 30,7 км провода/кабеля на воздушных и кабельных линиях электропередачи в рамках программы повышения надежности электроснабжения потребителей Подмосковья. Реконструировали 19,8 км воздушных и кабельных линий электропередачи и построили 32,7 км ЛЭП.

«Мы четвертый год подряд реализуем программу повышения надежности электроснабжения потребителей Подмосковья, в рамках которой выполняем мероприятия по ремонту, реконструкции и строительству энергообъектов. За это время нам удалось повысить качество электроснабжения в среднем на 20%. Ежегодно стараемся увеличивать количество муниципалитетов, которые охватывает программа. Для сравнения: в прошлом году работы проводились в 26 округах, в этом — в 33. Акцент делается на тех районах, где было зарегистрировано большое количество обращений от потребителей. То есть мы учитываем жалобы жителей и, исходя из этого, формируем программу мероприятий. Все работы проходят под строгим контролем министерства энергетики и Правительства Московской области», — отметил вице-губернатор Московской области — министр энергетики Московской области Евгений Хромушин.

Работы по программе повышения надежности электроснабжения потребителей пройдут в Раменском, Пушкинском, Наро-Фоминском, Волоколамском, Ленинском, Одинцовском, Богородском, Орехово-Зуевском городских округах, а также в Домодедове, Ступине, Чехове, Истре, Мытищах, Подольске, Красногорске, Щелкове, Электрогорске, Егорьевске, Люберцах, Солнечногорске, Клину, Коломне, Кашире, Воскресенске, Серпухове, Химках, Балашихе, Дзержинском, Дубне, Котельниках, Лыткарине, Павловском Посаде и Электростали.

В программу вошел 381 электрообъект строительства, ремонта и реконструкции. Всего запланировано заменить 658 опор и 97 км проводов линий электропередачи, реконструировать 24,6 ЛЭП 0,4/6/10 кВ и построить почти 50 км ЛЭП.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.