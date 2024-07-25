В Подмосковье пополнят парк техники в рамках подготовки к зимнему периоду

Порядка 1 тыс. ручных ротеров находится на балансе муниципальных бюджетных учреждений Московской области. К зиме планируется закупить еще 1 506 единиц, сообщает пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

«Переход на ручные ротеры позволит увеличить эффективность работы сотрудников коммунальных служб в более чем 7 раз. С помощью малых средств механизации сокращается время уборки и увеличивается скорость, что в период обильных снегопадов особенно важно», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

С помощью ручных роторов очищают тротуары возле домов, подходы к подъездам и важным социальным и транспортным объектам. Ротеры имеют большой вес, поэтому к работе с ними чаще всего привлекают мужчин-специалистов коммунального хозяйства. Главными правилами при обслуживании ручного ротера являются запрет включения устройства в закрытом помещении и ежемесячная проверка исправности работы сцепления и тормоза.

Также до специалистов коммунальных служб доводят требования безопасности при работе ручными ротерами: ручные снегоочистительные машины нельзя использовать на крыше; перед тем, как приступить к работе, нужно очистить местность от больших и тяжелых предметов; дети или животные не могут находиться рядом, когда работает ротер.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.