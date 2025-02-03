В Подмосковье получить консультацию по расчетам за ЖКУ можно онлайн
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Расчетный центр напоминает жителям Подмосковья, что направить обращение и получить консультацию по расчетам за ЖКУ можно онлайн. В прошлом году около 900 тысяч жителей Подмосковья получили ответы от «МосОблЕИРЦ» через личный кабинет, сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.
Решить вопросы по оплате ЖКУ не выходя из дома — вполне реально и удобно.
Как направить обращение:
Зарегистрируйтесь или войдите в личный кабинет на сайте мособлеирц.рф или в мобильное приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн».
- На главной странице перейдите по кнопке «Отправить обращение» и выберите нужную тематику, например: расчеты и начисления, платежный документ, оплата, задолженности, прибор учета, качество услуг, лицевой счет, техподдержка и другое.
- Заполните простую форму, в произвольной форме опишите суть обращения.
- При необходимости приложите фото подтверждающих документов. Например, чтобы внести данные о новом счетчике, нужно выбрать «Прибор учета» — «Изменение данных о ПУ», указать номер прибора, приложить его фото и фото документов о поверке/замене.
Средний срок рассмотрения заявки — от 5 до 10 рабочих дней.
Подробная инструкция по регистрации в личном кабинете размещена на сайте МосОблЕИРЦ.
Приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн» бесплатно и доступно для скачивания в App Store и Play Market.
Сервис доступен ежедневно с 6:00 до 23:00
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил обеспечить цифровизацию коммуникации в сфере ЖКХ.
«Московской области нужна обязательная углубленная цифровизация процессов ЖКХ», — заявил Воробьев.