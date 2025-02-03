В Подмосковье получить консультацию по расчетам за ЖКУ можно онлайн

Расчетный центр напоминает жителям Подмосковья, что направить обращение и получить консультацию по расчетам за ЖКУ можно онлайн. В прошлом году около 900 тысяч жителей Подмосковья получили ответы от «МосОблЕИРЦ» через личный кабинет, сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.

Решить вопросы по оплате ЖКУ не выходя из дома — вполне реально и удобно.

Как направить обращение:

Зарегистрируйтесь или войдите в личный кабинет на сайте мособлеирц.рф или в мобильное приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн».

На главной странице перейдите по кнопке «Отправить обращение» и выберите нужную тематику, например: расчеты и начисления, платежный документ, оплата, задолженности, прибор учета, качество услуг, лицевой счет, техподдержка и другое.

Заполните простую форму, в произвольной форме опишите суть обращения.

При необходимости приложите фото подтверждающих документов. Например, чтобы внести данные о новом счетчике, нужно выбрать «Прибор учета» — «Изменение данных о ПУ», указать номер прибора, приложить его фото и фото документов о поверке/замене.

Средний срок рассмотрения заявки — от 5 до 10 рабочих дней.

Подробная инструкция по регистрации в личном кабинете размещена на сайте МосОблЕИРЦ.

Приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн» бесплатно и доступно для скачивания в App Store и Play Market.

Сервис доступен ежедневно с 6:00 до 23:00

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил обеспечить цифровизацию коммуникации в сфере ЖКХ.

«Московской области нужна обязательная углубленная цифровизация процессов ЖКХ», — заявил Воробьев.