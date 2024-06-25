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В Подмосковье показания счетчиков нужно передать до 25 июня

Уточнить сроки приема показаний счетчиков воды и тепла можно в личном кабинете МосОблЕИРЦ в разделе «Счетчики», по телефону: 8 (499) 444-01-00 и в офисах расчетного центра.

Передать показания можно: на сайте МосОблЕИРЦ через чат-бот или по кнопке «Передать показания онлайн»; через личный кабинет и мобильное приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн»; в любом клиентском офисе расчетного центра; по телефону контактного центра: 8 (499) 444-01-00.

Если передать показания счетчиков воды по телефону через голосового помощника, можно получить шанс выиграть 1 000 рублей. Подробнее об акции «Встречаем лето с голосовым помощником МосОблЕИРЦ» — на сайте расчетного центра.

Голосовой помощник по номеру 8 (499) 444-01-00 работает ежедневно с 6:00 до 23:00.

Как отметил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский, для жителей региона созданы удобные сервисы, позволяющие дистанционно передавать показания приборов учета, тем самым влияя на расчет платы, исходя из фактического потребления.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.