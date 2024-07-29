В Подмосковье появилась еще одна новая площадка «Мегабак»
Фото - © Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
На территории городского округа Подольск открылась новая площадка «Мегабак». Это 20-й пункт приема отходов в Подмосковье, который меняет вторичное сырье на денежные средства. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.
Новая площадка размещена по адресу: г. Подольск, ул. Плещеевская, дом № 37.
Площадка оснащена современными контейнерами для переработки:
- пластика;
- бумаги;
- стекла;
- металла.
Теперь жители могут удобно и правильно утилизировать свои отходы рядом с домом и при этом способствовать снижению уровня загрязнения окружающей среды.
Кроме того, за сдачу макулатуры, металлолома и электронных отходов предусмотрено материальное вознаграждение. Сырье взвесят и, согласно установленным тарифам, определят сумму выплаты.
Проект «Мегабак» реализуется в регионе с 2019 года по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Его цель — улучшение экологической обстановки и предотвращение накопления мусора на придомовых территориях.
Ранее глава региона Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье благодаря технологиям есть возможность фиксировать эконарушения, наказывать злоумышленников и изымать транспортные средства, с которых сбрасывается строймусор.
«Мы были инициаторами в вопросах фотовидеофиксации, и президент нас поддержал. Смысл заключается в том, что раньше мы могли только остановить машину с мусором, чтобы проверить. Но разве все машины проверишь? Отсюда и возникали несанкционированные свалки, которые раздражали всех», — сказал Воробьев.