В Подмосковье появилась еще одна новая площадка «Мегабак»

На территории городского округа Подольск открылась новая площадка «Мегабак». Это 20-й пункт приема отходов в Подмосковье, который меняет вторичное сырье на денежные средства. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Новая площадка размещена по адресу: г. Подольск, ул. Плещеевская, дом № 37.

Площадка оснащена современными контейнерами для переработки:

пластика;

бумаги;

стекла;

металла.

Теперь жители могут удобно и правильно утилизировать свои отходы рядом с домом и при этом способствовать снижению уровня загрязнения окружающей среды.

Кроме того, за сдачу макулатуры, металлолома и электронных отходов предусмотрено материальное вознаграждение. Сырье взвесят и, согласно установленным тарифам, определят сумму выплаты.

Проект «Мегабак» реализуется в регионе с 2019 года по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Его цель — улучшение экологической обстановки и предотвращение накопления мусора на придомовых территориях.

Ранее глава региона Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье благодаря технологиям есть возможность фиксировать эконарушения, наказывать злоумышленников и изымать транспортные средства, с которых сбрасывается строймусор.

«Мы были инициаторами в вопросах фотовидеофиксации, и президент нас поддержал. Смысл заключается в том, что раньше мы могли только остановить машину с мусором, чтобы проверить. Но разве все машины проверишь? Отсюда и возникали несанкционированные свалки, которые раздражали всех», — сказал Воробьев.