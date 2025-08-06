В Подмосковье подвели рейтинг управляющих организаций за II квартал

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области провело оценку деятельности 809 муниципальных и частных управляющих организаций региона за II квартал текущего года. Об этом сообщает пресс-служба Минчистоты региона.

Отраслевые специалисты оценивают: организацию работы в ЕДС, отсутствие заложенности перед РО и РСО, наличие жалоб на содержание КП, полноту размещения информации в ГИС ЖКХ, наличие аварийно-диспетчерской службы, наличие общедомовых приборов учета, наличие предписаний органа государственного жилищного надзора.

«Мы подводим итоги рейтинга уже второй квартал. В него входят как муниципальные, так и частные управляющие организации. Видим положительную динамику. Количество УО в зеленой зоне выросло на 16%. При этом красная зона сократилась на 14%. Основные причины — своевременное закрытие заявок в ЕДС, корректное внесение данных в ГИС ЖКХ и снижение задолженности перед ресурсоснабжающей организацией и регоператорами» — отметил зампредседателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Результаты рейтинга управляющих организаций:

зеленая зона — 282 УО;

желтая зона — 314 УО;

красная зона — 213 УО.

Подробнее ознакомиться с ним можно на официальном сайте министерства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что задача властей региона — найти с управляющими компаниями (УК) умные и эффективные решения, которые позволяют создавать комфортные условия жизни.

«Наш сегодняшний семинар организован, чтобы выработать вместе модель функционирования управляющих компаний, понять, что нужно сделать для улучшения их деятельности. Наша команда старается делать максимально открытой свою работу — это касается и «Добродела», и нашего проекта, который предполагает предоставление услуг управляющих компаний в МФЦ», — сказал Воробьев.

Он добавил, что УК всегда находятся в гуще событий, а потому им особенно важно развиваться в своей работе. От этого зависит доверие людей.