В Подмосковье подвели итоги второго этапа конкурса «Лучший по профессии»

На базе Мособлводоканала прошел второй этап конкурса «Лучший по профессии», где за звание «лучшего» поборолись электрогазосварщики и машинисты экскаваторов из более чем 40 ресурсоснабжающих предприятий Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

С приветственным словом к участникам обратились заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области Игорь Тимофеев, глава Орехово-Зуевского городского округа Руслан Заголовацкий, генеральный директор Мособлводоканала Владимир Векленко, начальник управления Минчистоты Московской области, руководитель ЖКХ-центра Регина Бурдуковская и председатель координационного совета Ассоциации председателей советов МКД Московской области Олеся Тыщенко.

На площадке в Орехово-Зуево организовали 10 сварочных постов, где экспертная комиссия проверила навыки участников в создании сложных соединений труб. От них зависит надежность и герметичность сетей водо- и теплоснабжения.

Сварные швы оценили по:

отсутствию трещин, пор;

равномерности шва;

высоте шва (норматив — 3 мм над поверхностью);

плавному переходу к основному металлу.

А машинисты экскаваторов показали точность управления техникой при разработке, обратной засыпке и планировке котлована размером 1,5×1,5 м и глубиной 0,8 м.

Одновременно на поле соревновались 6 машин-экскаваторов.

«Конкурсу уже более 20 лет. В этом году мы трансформировали его концепцию и сделали акцент на оценке компетенций представителей ключевых специальностей — сварщиков, экскаваторщиков и мастеров АВР и ИТР. Именно они первыми выходят на устранение техинцидентов зимой. От их профессионализма зависит работа ключевых узлов и систем водоснабжения, водоотведения региона», — отметил министр ЖКХ Московской области Кирилл Григорьев

Для участников была организована работа полевой кухни, горячий чай и развлекательная программа — танцевальный и песенный ансамбли.

Всего в конкурсе предусмотрено 5 номинаций. Имена победителей и призеров будут объявлены на торжественной церемонии награждения, которая состоится в ноябре на территории Правительства Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.