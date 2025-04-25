В Подмосковье подвели итоги работы модернизации теплоснабжения за год

В Московской областной думе состоялась открытая трибуна на тему: «Модернизация коммунальной инфраструктуры в Московской области». Министр энергетики региона Сергей Воропанов принял участие в мероприятии и выступил с докладом, рассказав о результатах и планах по обновлению объектов теплоснабжения Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Сегодня в регионе реализуется самая масштабная в стране программа модернизации теплоснабжающего хозяйства. В прошлом году финансирование программы составило 12 млрд рублей и затронуло 164 объекта. В этом году объем работ еще значительней: почти 600 мероприятий по ремонту, реконструкции и строительству более 200 котельных и порядка 450 км тепловых сетей на сумму свыше 45 млрд рублей. Такие масштабы работ позволят всего за год улучшить качество теплоснабжения 4 млн жителей области.

Среди муниципалитетов-лидеров по объемам финансирования — Солнечногорск, Одинцовский, Подольск, Кашира, Дмитровский. Наибольшее количество котельных обновят в Наро-Фоминском, Шатуре, Щелково, Одинцовском и Егорьевске, а самые масштабные работы по замене теплосетей пройдут в Зарайске, Солнечногорске, Одинцовском, Подольске, Серебряных Прудах. На многих объектах специалисты приступили к работе еще в начале года, но самая активная фаза работ запланирована на летний период.

Отдельное внимание в ходе доклада руководитель областного Минэнерго уделил вопросам заключения контрактов.

«Мы сравнили данные о количестве заключенных контрактов на модернизацию системы теплоснабжения на сегодня и год назад — 96% против 17,5% в пользу 2025 года. Разница очевидна: мероприятий больше в 3,5 раза, но при этом почти все контракты заключены, а авансы выплачены. Среди оставшихся 4% — объекты, за реализацией которых мы будем следить очень внимательно, а также новые мероприятия, добавленные в программу по решению Штаба. Сейчас мы переходим в активную фазу проведения работ, не дожидаясь полного завершения отопительного сезона в Подмосковье», — заявил Воропанов.

Помимо госпрограммы в Московской области также действуют концессионные соглашения и инвестпрограммы. В рамках концессий в 2025 году планируется провести работы на 108 объектах теплоснабжения, большая часть из которых (98 объектов) приходится на «Газпром теплоэнерго Московская область». Также «Газпром теплоэнерго Московская область» реализует дополнительную программу ремонтов, которая предполагает выполнение 445 мероприятий в 2025 году. По инвестпрограммам ресурсоснабжающих организаций модернизация коснется 177 объектов в разных округах Подмосковья.

Особое внимание уделяется вопросам цифровизации системы теплоснабжения. В рамках федерального проекта «Цифровая котельная», который реализуется Правительством Российской Федерации совместно с правительством Московской области с прошлого года, в 5 городских округах (Балашиха, Мытищи, Одинцово, Подольск, Можайск) осуществляется перевод в «цифру» документов по теплоснабжению. В эксперименте участвует 331 котельная, где с декабря прошлого года документация ежедневно ведется в электронном виде. Также в этом году планируется перевод паспортов готовности к осенне-зимнему периоду в электронный вид.

Помимо этого, по всей области идет оснащение источников теплоснабжения датчиками мониторинга, которые позволяют контролировать важнейшие параметры — температуру и давление. Данные о состоянии теплоисточников передаются в правительственный центр управления регионом, что позволяет в режиме реального времени отслеживать ситуацию. Благодаря внедрению таких «умных» устройств в отопительный сезон 2024-2025 удалось сократить время реагирования на нештатные ситуации на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Датчики позволяет нам обеспечить эффективный цифровой контроль за системой теплоснабжения, централизованное управление и предупреждение аварий, потому что специалисты начинают действовать оперативно, не допуская перехода инцидента в аварию. Как следствие — повышается надежность подачи тепла в жилые дома и социальные объекты. Сегодня на интерактивной карте отображается 2265 котельных, на очереди — центральный тепловые пункты. Мы планируем оборудовать датчиками более 1 300 ЦТП Подмосковья», — добавил Воропанов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.