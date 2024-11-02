На территории Московской области инспекторский состав министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору проводит проверки содержания дворовых, общественных и придомовых территорий, а также совместно с управляющими компаниями осуществляют ремонт асфальтового покрытия, детских площадок и входных групп многоквартирных домов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В период с 28 октября по 1 ноября прошли работы по приведению территорий в соответствие в ряде городских округов.

На территории Дубны отремонтирован элемент на детской площадке вблизи дома № 6А на улице Энтузиастов. В Котельниках заменено стекло входной двери дома № 2 в микрорайоне Парковый. А в Истре окрашены игровые элементы на детской площадке у дома № 11 на Новой улице в деревне Лобаново.

На территории городского округа Лыткарино выполнен локальный ремонт мест общего пользования дома № 4 на Спортивной улице. В Чехове очищена от мелкого бытового мусора территория у дома № 31 в деревне Васькино. А на территории Лосино-Петровского восстановлено ограждение подъемника для людей с ограниченными возможностями здоровья в доме № 10 по улице Заречной в поселке Свердловский.

В Лотошино убраны навалы коммунальных и строительных отходов вблизи дома № 46 на Центральной улице. В Дзержинском отремонтированы почтовые ящики в подъезде дома № 11 по улице Ленина. А в Клину выполнена уборка порубочных остатков у дома № 11 по улице 50 лет Октября.

На территории Зарайска установлены новые урны в 1-м микрорайоне у дома № 27. В Ленинском городском округе произведен ремонт переходных балконов дома № 5 на Литературном бульваре.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.