В Подмосковье подвели итоги работы фонда капремонта за 2024 год

В 2024 году на территории Московской области в рамках программы капитального ремонта были проведены работы по обновлению фасадов 284 многоквартирных домов. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

«Региональная программа капитального ремонта многоквартирных домов в Московской области — это системная работа по повышению качества жизни наших жителей. С 2014 года в Подмосковье обновлено более 4,7 тыс. фасадов. В 2024 году завершен ремонт почти трехсот фасадов, а в следующем году планируется обновить более шестисот зданий. Это наглядно демонстрирует поступательное развитие программы и увеличение объемов работ», — отметил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

Капитальный ремонт фасадов направлен на сохранение несущих способностей конструкций здания, повышение их теплотехнических характеристик и улучшение эстетического облика. Все этапы работ контролируются экспертами ГБУ МО «Управление технического надзора капитального ремонта», которые ежедневно следят за соблюдением строительных норм и правил.

Жители региона могут узнать, включен ли их дом в программу капитального ремонта и сроки проведения работ, на интерактивной карте, доступной на сайте фонда капитального ремонта Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории региона с 2023 по 2025 год капитально отремонтируют около 4,8 тыс. многоквартирных домов. Всего в Московской области насчитывается 57 тыс. МКД, из них свыше 44 тыс. вошли в региональную программу капремонта.

«Для жителя МКД уютный дом — это не только про его собственную квартиру, но и про подъезд, лифт, двор, общие пространства. Чтобы все исправно функционировало и радовало глаз, необходима забота, своевременное обновление», — заявил Воробьев.