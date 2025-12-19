Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

сегодня в 18:22

В Подмосковье подвели итоги лицензирования управляющих компаний за 2025 год

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области подводит итоги работы за этот год в сфере управления многоквартирными домами, сообщает пресс-служба ведомства.

Итоговые цифры по лицензированию:

рассмотрено 438 заявлений о предоставлении услуг;

выдано 126 новых лицензий;

отказано в выдаче 42 соискателям;

продлено действие 39 лицензий;

прекращено действие 118 лицензий, из них 13 в связи с аннулированием лицензии;

выдано 415 квалификационных аттестатов.

Вся информация о лицензиатах, а также многоквартирных домах, находящихся у них в управлении, размещается в открытом доступе в ГИС ЖКХ, сведения о выданных министерством квалификационных аттестатах размещены на официальном сайте министерства.

Рейтингование управляющих компаний:

По результатам формирования рейтинга управляющих организаций:

34% организаций в «зеленой зоне»;

доля организаций в «красной зоне» сократилась на 31% по сравнению с прошлым годом.

Цифровизация жилищной сферы:

внедряется механизм электронного голосования собственников в МФЦ. За год этой возможностью воспользовались 428 человек;

решение о проведении всех последующих ОСС заочно через ГИС ЖКХ уже приняли собственники помещений, чья общая площадь составляет 41,8% от всей жилой площади многоквартирного фонда Подмосковья.

Проведенная работа направлена на повышение стандартов управления МКД, обеспечение прозрачности деятельности УО и расширение цифровых возможностей для жителей региона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в работе управляющих компаний региона нужно постоянно наводить порядок при помощи изменений.

«Тема прозрачности, тема качества работы управляющих компаний в голове у каждой семьи, у каждого жителя. Все хотят, чтобы было чисто. Все хотят, чтобы все те услуги, за которые платит человек, оказывались своевременно», — сказал Воробьев.