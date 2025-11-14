В Подмосковье подвели итоги конкурса лучший подъезд

Стали известны победители ежегодного конкурса «Лучший подъезд Подмосковья». Решение было принято межведомственной конкурсной комиссией по результатам выездных осмотров и оценки представленных материалов. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Организатором выступило Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Конкурс проводился в двух номинациях — «Лучший тематический подъезд Подмосковья» и «Лучший отремонтированный подъезд Подмосковья». Мероприятие реализовано в рамках программы по приведению в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах.

Этапы оценки:

с 5 по 10 ноября 2025 года организованы выездные осмотры;

проверка соответствия ремонтных работ техническим требованиям и тематике;

определение лучших подъездов по выполненному ремонту в 2024 году.

«Подъезд — это визитная карточка каждого дома. Поэтому из года в год наш конкурс пользуется особой популярностью у жителей. В финал вышли 13 подъездов из Балашихи, Мытищ, Щелково, Королева, Зарайска и еще 8 муниципалитетов», — ранее отмечал министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Победители конкурса:

«Лучший отремонтированный подъезд»:

1 место — Реутов, ул. Юбилейная, д. 39;

2 место — Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Московская, д. 3;

3 место — Орехово-Зуевский, г. Куровское, ул. Коммунистическая, д. 43.

«Лучший тематический подъезд»:

1 место — Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Пушкина, д. 12;

2 место — Мытищи, ул. Станционная, д. 5;

3 место — Истра, Воскресенская пл., д. 3.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории региона с 2023 по 2025 год капитально отремонтируют около 4,8 тыс. многоквартирных домов. Всего в Московской области насчитывается 57 тыс. МКД, из них свыше 44 тыс. вошли в региональную программу капремонта.

«Для жителя МКД уютный дом — это не только про его собственную квартиру, но и про подъезд, лифт, двор, общие пространства. Чтобы все исправно функционировало и радовало глаз, необходима забота, своевременное обновление», — заявил Воробьев.