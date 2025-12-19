В Подмосковье подвели итоги года и обсудили новые проекты по обращению с отходами

Заседание Общественного совета при министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области прошло 16 декабря в доме правительства региона, сообщает пресс-служба министерства.

В Доме правительства Московской области 16 декабря состоялось заседание Общественного совета при Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору. В обсуждении приняли участие эксперты отрасли, общественные деятели, священники, герои СВО, специалисты региональных операторов и представители ведомства.

Председатель Общественного совета Андрей Борисенко отметил, что вопросы переработки и утилизации твердых коммунальных отходов остаются актуальными для жителей многоквартирных домов. На заседании подвели итоги года и определили ключевые задачи на следующий период.

Министр Игорь Даниленко вручил награды победителям конкурса детских рисунков «ЭкоПодмосковье». Он сообщил, что в 2023 году обновили более 750 контейнерных площадок, установили почти 6 тысяч дополнительных контейнеров и расширили подъезды к площадкам с твердым покрытием. Это позволило снизить количество навалов мусора.

В ходе заседания участники заслушали доклады по информационной политике в сфере обращения с отходами, региональным мероприятиям, проекту «Мегабак» и новым цифровым сервисам. Все члены совета получили благодарственные письма министерства за вклад в развитие отрасли.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил навести порядок в ситуации с контейнерными площадками на территории региона.

«Каждый глава, каждый, от кого это зависит, понимает, насколько важно навести порядок по зимним, летним, осенним (контейнерным — ред.) площадкам. Без стандартизации, достаточности этой работы нам региональные операторы будут чихать, УК будут сваливать на регионального оператора, региональный оператор будет сваливать на УК. В наши жизненные планы это не входит», — сказал Воробьев.