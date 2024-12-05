В Подмосковье подвели итоги ежегодного конкурса рисунков «ЖКХ глазами детей»

сегодня в 16:33

На территории правительства Московской области в деловом центре «Новатор» состоялось подведение итогов ежегодного конкурса рисунков «ЖКХ глазами детей», организаторами которого выступили министерство ЖКХ Московской области и ГАОУ «Учебно-курсовой комбинат ЖКХ». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По уже сложившейся традиции конкурс проводился среди учеников общеобразовательных учреждений Московской области с 1 по 11 классы, в возрасте от 6 до 18 лет. В 2024 году поступило детских 1 751 рисунков.

Количество рисунков по номинациям:

«Капитальный ремонт многоквартирных домов» — 946 шт.

от 6 до 10 лет — 550

от 11 до 14 лет — 323

от 15 до 18 лет — 73.

В номинации:

«Чистая вода в каждый дом, оздоровление реки Волги» — 423 шт.

от 6 до 10 лет — 423

от 11 до 14 лет — 195

от 15 до 18 лет — 21.

В номинации:

«Цифровизация жилищно-коммунального хозяйства: проведение общего собрания собственников жилья онлайн, „умная платежка“, единый платежный документ» — 166 шт.

от 6 до 10 лет — 86

от 11 до 14 лет — 73

от 15 до 18 лет — 7.

На торжественном награждении, которое пройдет 12 декабря в доме правительства Московской области, победители получат почетные грамоты и подарки.

«Этот важный конкурс министерство ЖКХ проводит с 2016 года. Он помогает тысячам детей и подростков глубже понять роль жилищно-коммунального хозяйства, развивает творческое мышление, прививает интерес к важным вопросам и профессиям, связанным с ЖКХ. Надеюсь, что знания, полученные во время участия в конкурсе, вдохновят наших талантливых участников на получение профессионального образования в сфере жилищно-коммунального хозяйства и приведут их в нашу отрасль», — сказал министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

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