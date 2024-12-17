В Подмосковье подвели итоги борьбы с несанкционированным сбросом отходов

На заседании комитета по имущественным отношениям, природопользованию и экологии, которое прошло в Московской областной думе, объявили результаты совместной работы правительства Москвы, Минэкологии Московской области и ГУРБ Московской области в части борьбы с несанкционированным сбросом отходов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В Московской области совместная работа областного министерства экологии, министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Главного управления региональной безопасности и ГУ МВД России по Московской области принесла следующие результаты:

проведено 49 рейдовых мероприятий;

проверено 1 302 грузовых транспортных средства;

задержано 162 транспортных средства, составлены административные протоколы;

предотвращен сброс 3 102 куб. метров стройотходов;

вынесено 288 постановлений на сумму 4,66 млн. рублей.

В Москве:

количество новых несанкционированных сбросов сократилось на 60%;

количество свалок уменьшилось в 2 раза;

экономия бюджета города Москвы на уборку последствий несанкционированных сбросов составила 4,3 млн. рублей.

На заседании также обсуждалась практика применения статьи 8.2 КоАП РФ и инициатива ужесточить ответственность иностранных граждан за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами.

В результате проделанной работы выработаны эффективные меры воздействия на нарушителей порядка обращения с отходами строительства и сноса. Внедрена практика аннулирования пропуска на въезд в Москву при наличии административных правонарушений, предусмотренных статьей 8.17 КоАП г. Москвы и части 3.3 статьи 8.2 КоАП РФ, в том числе совершенных на территории Московской области.

В повестке также был озвучен вопрос правоприменительной практики по конфискации транспортных средств, которые являются орудиями совершения повторного административного правонарушения по части. 3.3 статьи 8.2 КоАП РФ.

В мероприятии приняли участие депутаты Московской областной думы, представители департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы, Главного управления региональной безопасности Московской области, министерства экологии и природопользования Московской области, министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, прокуратуры Московской области, комитета лесного хозяйства Московской области, экспертного совета при Московской областной думе.

Представители правительства Москвы поблагодарили региональные власти Подмосковья за взаимовыгодную помощь в развитии цифровых технологий экологического контроля и в организации работы по реализации новых механизмов борьбы со свалками.

Совместная работа по совершенствованию законодательства в области охраны природопользования и экологии будет продолжена.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей.

«Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев.