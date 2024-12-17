В Подмосковье подвели итоги борьбы с несанкционированным сбросом отходов
Фото - © сгенерировано в piclumen/Главное управление региональной безопасности Московской области
На заседании комитета по имущественным отношениям, природопользованию и экологии, которое прошло в Московской областной думе, объявили результаты совместной работы правительства Москвы, Минэкологии Московской области и ГУРБ Московской области в части борьбы с несанкционированным сбросом отходов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В Московской области совместная работа областного министерства экологии, министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Главного управления региональной безопасности и ГУ МВД России по Московской области принесла следующие результаты:
- проведено 49 рейдовых мероприятий;
- проверено 1 302 грузовых транспортных средства;
- задержано 162 транспортных средства, составлены административные протоколы;
- предотвращен сброс 3 102 куб. метров стройотходов;
- вынесено 288 постановлений на сумму 4,66 млн. рублей.
В Москве:
- количество новых несанкционированных сбросов сократилось на 60%;
- количество свалок уменьшилось в 2 раза;
- экономия бюджета города Москвы на уборку последствий несанкционированных сбросов составила 4,3 млн. рублей.
На заседании также обсуждалась практика применения статьи 8.2 КоАП РФ и инициатива ужесточить ответственность иностранных граждан за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами.
В результате проделанной работы выработаны эффективные меры воздействия на нарушителей порядка обращения с отходами строительства и сноса. Внедрена практика аннулирования пропуска на въезд в Москву при наличии административных правонарушений, предусмотренных статьей 8.17 КоАП г. Москвы и части 3.3 статьи 8.2 КоАП РФ, в том числе совершенных на территории Московской области.
В повестке также был озвучен вопрос правоприменительной практики по конфискации транспортных средств, которые являются орудиями совершения повторного административного правонарушения по части. 3.3 статьи 8.2 КоАП РФ.
В мероприятии приняли участие депутаты Московской областной думы, представители департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы, Главного управления региональной безопасности Московской области, министерства экологии и природопользования Московской области, министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, прокуратуры Московской области, комитета лесного хозяйства Московской области, экспертного совета при Московской областной думе.
Представители правительства Москвы поблагодарили региональные власти Подмосковья за взаимовыгодную помощь в развитии цифровых технологий экологического контроля и в организации работы по реализации новых механизмов борьбы со свалками.
Совместная работа по совершенствованию законодательства в области охраны природопользования и экологии будет продолжена.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей.
«Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев.