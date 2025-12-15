Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

сегодня в 18:19

В Подмосковье подвели итоги борьбы с нелегальными перевозчиками стройотходов в ноябре

На территории Московской области продолжается серия рейдов по пресечению незаконной транспортировки отходов строительства, сноса и грунтов, сообщает пресс-служба Минчистоты региона.

В мероприятиях участвуют инспекторы министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, сотрудники регионального Минэкологии, МВД России и Главного управления региональной безопасности Московской области. Основная задача — проверить у перевозчиков стройотходов наличие специальных разрешений.

Так, за месяц проведено 4 рейда, в ходе которых:

составлено 8 административных протоколов по ч. 1 ст. 6.26 КоАП Московской области;

возбуждено 12 дел об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ. Из них 7 протоколов оформлены сотрудниками полиции, 5 — инспекторами Минэкологии;

за нарушения на штрафные стоянки эвакуированы 7 грузовых автомобилей;

предотвращен незаконный сброс порядка 200 куб. м стройотходов.

Ранее вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов отмечал, что экологические рейды проходят регулярно в различных округах региона с целью недопущения нарушений законодательства в области охраны окружающей среды и во избежание образования несанкционированных навалов.

Регулярные экорейды будут продолжены. Напоминаем, что для легальной деятельности по перевозке отходов строительства, сноса и грунтов необходимо заранее получить соответствующие разрешение на региональным портале госуслуг.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей.

«Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев.