В Подмосковье подведут итоги конкурса среди работников ЖКХ региона

31 октября состоится второй тур и церемония награждения победителей 23-го Московского областного смотра-конкурса «Лучший по профессии» среди работников жилищно-коммунального хозяйства Московской области. Мероприятие, организованное региональным министерством ЖКХ, пройдет в спортивно-оздоровительном комплексе г. Одинцово, сообщает пресс-служба ведомства.

Конкурс проводится ежегодно с целью повышения престижа профессии в сфере ЖКХ, определения и повышения уровня профессиональных знаний и навыков работников. В 2024 году в смотре-конкурсе примут участие 202 представителя из 48 органов местного самоуправления, что подтверждает стабильный интерес к мероприятию.

«Московская область гордится своими специалистами в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Конкурс «Лучший по профессии» — это не только возможность продемонстрировать мастерство, но и сказать нашим сотрудникам спасибо за труд, который делает жизнь миллионов жителей Подмосковья комфортной и безопасной», — отметил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

Участники и номинации

Соревноваться за звание лучших будут представители 11 профессий: оператор паровых и водогрейных котлов; машинист насосных станций; электрогазосварщик; слесарь аварийно-восстановительных работ систем водоснабжения и водоотведения; слесарь аварийно-восстановительных работ систем теплоснабжения и горячего водоснабжения; электромонтер жилищного фонда; слесарь-монтажник санитарно-технических систем и оборудования; рабочий по уборке придомовой территории жилого дома; штукатур-маляр; столяр-плотник; электромеханик по лифтам.

Программа и ключевые моменты

Во втором туре конкурсанты выполнят практические и тестовые задания, а также примут участие в культурной программе, включая экскурсии по историческим достопримечательностям Одинцово. Кроме того, на мероприятии будет организована выставка ведущих отечественных компаний, представляющих инновационные решения в сфере ЖКХ, что способствует популяризации импортозамещения и развитию местных производств.

Призы и награды

По завершении второго тура состоится торжественная церемония награждения победителей. Лучшие профессионалы получат ценные призы, включая телевизоры, ноутбуки и планшеты.

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