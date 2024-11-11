В Подмосковье подошел к концу сезон мойки контейнерных площадок

В Подмосковье завершился сезон мойки контейнерных площадок. С апреля по конец октября на территории Подмосковья регулярно проводилась мойка контейнерных площадок для сбора отходов. Эти работы направлены на поддержание чистоты и санитарных норм, а также предотвращения размножения насекомых и грызунов, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Специалисты отметили, что мойка территории контейнерных площадок и ограждений входит в обязательный перечень работ по их содержанию. Управляющие организации следят за прилегающей территорией, за состоянием площадки, проводит уборку и ремонт, при необходимости — дератизацию и дезинсекцию.

Наибольшее количество мероприятий было проведено в городских округах:

Балашиха;

Власиха;

Королев;

Пушкинский;

Химки;

Реутов.

Всего на территории Подмосковья расположено более 80 тыс. контейнерных площадок. Мойка выполняется с использованием специализированной техники и безопасных моющих средств для эффективного удаления загрязнений и предотвращения неприятных запахов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что практику работы с проблемными контейнерными площадками надо распространить на 1 тыс. таких объектов.

«Вы знаете, что мы подробно <…> разбирали алгоритмы 100 самых проблемных контейнерных площадок для того, чтобы выработать универсальный алгоритм», — сказал Воробьев.