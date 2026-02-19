сегодня в 14:40

В Подмосковье подключили к газу 800 домов многодетных семей

В Московской области с начала действия льгот по социальной газификации к газу подключили 800 домов, где проживают многодетные семьи. Юбилейным абонентом стала семья из деревни Луцино в Одинцовском округе, сообщает пресс-служба Мособлгаза.

С начала реализации дополнительных льгот по программе социальной газификации мособлгаз обеспечил подключение 800 домовладений многодетных семей в Подмосковье. Юбилейным абонентом стала семья Петровых из деревни Луцино Одинцовского округа. Супруги воспитывают пятерых детей.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, что программа социальной газификации, объявленная президентом России Владимиром Путиным, очень важна для Подмосковья.

«Мы — лидеры по объему, и, конечно, все это крайне положительно влияет на развитие экономики», — подчеркнул глава региона.