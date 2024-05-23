В Подмосковье подключили к электросетям 10 больниц с начала года

В 2024 году подмосковные энергетики подключили к электрическим сетям 10 больниц в Московской области на суммарную трансформаторную мощность в объеме 7,6 МВт, из них девять подключений выполнили специалисты «Мособлэнерго» и одно — «Россети Московский регион». Работы выполнялись в рамках договоров технологического присоединения. Об этом сообщает пресс-служба Минэнергетики Подмосковья.

Так, «Мособлэнерго» обеспечило первичное подключение новых корпусов и увеличение мощности электроснабжения действующих учреждений здравоохранении, в которых проводилась реконструкция, капитальный ремонт или было завершено строительство. Это больница в г. Чехове на ул. Гагарина, районная больница № 2 г. Воскресенске, больница в г. Зарайске на ул. Октябрьской, взрослая областная клиническая больница Подольска, детская поликлиника в г. Егорьевске, Раменская больница на ул. Мира, поликлиника № 1 Павловского Посада, стоматологическая поликлиника № 2 и больница на ул. Ленинского комсомола в г. Серпухове.

Специалисты установили в подстанциях новые, более мощные трансформаторы, а также проложили дополнительные кабельные линии. После выполнения этих мероприятий объекты обеспечены второй категорией надежности электроснабжения, что предусматривает питание потребителя от двух независимых источников.

«Россети Московский регион» выполнили подключение к электросетям Московской областной детской больницы в г. о. Красногорске. Для подключения был построен распределительный пункт 10 кВ, две кабельные линии 10 кВ протяженностью 3,25 км.

«Качество предоставления услуг населению, особенно медицинских, напрямую зависит, в том числе, от стабильного и надежного электроснабжения этих объектов. Наши энергетики постоянно ведут работу по подключению энергопринимающих устройств физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Техприсоединение выполняется как при первичном присоединении энергопринимающих устройств к сетям компании, так и при увеличении трансформаторной мощности, изменении категории надежности энергопринимающих устройств и точек присоединения к сети, а также при изменении вида производственной деятельности заявителя», — отметил вице-губернатор Московской области — министр энергетики Московской области Евгений Хромушин.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.