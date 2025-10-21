В Подмосковье подключено свыше 6 тыс дворников и 3,2 тыс техники к «Яндекс Вектор»

Разработанная министерством по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области совместно с платформой «Яндекс Go для бизнеса», система «Яндекс Вектор» стала прорывом в управлении городскими территориями. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ее основная цель — повышение эффективности контроля за содержанием городских территорий.

Так, на сегодняшний день к сервису подключено свыше 3,2 тыс. единиц коммунальной техники, а также отрисовано 3 тыс. маршрутов, которые продолжают интегрировать в программу.

Преимущества платформы:

гибкое планирование и корректировка маршрутов уборки;

моментальный контроль перемещения техники и персонала;

эффективный мониторинг качества работы каждого сотрудника.

«Внедрение этой системы в регионе для нас — это не просто локальный успех, а демонстрация нового подхода к управлению городским хозяйством. Уверены, что эта разработка имеет огромный потенциал для масштабирования по всей стране», — ранее отмечал вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов.

Система продолжает постоянно совершенствоваться, учитывая запросы специалистов коммунальных служб региона.

Внедрение «Яндекс Вектор» обеспечило создание единой экосистемы управления коммунальными службами, где каждый сотрудник — от дворника до руководителя видит полную картину работы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что техника для уборки городов должна работать, а не простаивать.

«Чтобы мы видели, какие участки у нас „зеленые“, какие участки у нас приоритизированы в случае снегопада или того, что предполагает зима. Все это необходимо также использовать с использованием технологий. Везде маршруты собраны в конструкторе „Яндекса“», — сказал Воробьев.