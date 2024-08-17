В Подмосковье поделились итогами работы инспекторского состава с 12 по 16 августа

На территории Московской области инспекторский состав Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору проводит проверки содержания дворовых, общественных и придомовых территорий, а также совместно с управляющими компаниями осуществляют ремонт подъездов, детских площадок и фасадов многоквартирных домов.

Так, в период с 12 по 16 августа прошли работы по приведению территорий в соответствие в ряде городских округов.

В Одинцово проведены работы по ремонту перил на входной группе дома № 10 на улице Рябиновой в поселке ВНИИССОК. В Коломне заменены стояки холодного и горячего водоснабжения в жилом помещении дома № 70 на улице Ленина. На территории Ногинска устранены разрушения канализационной трубы и очищен подвал от стоков в доме № 3 на улице Юбилейной. В Волоколамске выполнены работы по ремонту козырька многоквартирного дома № 28 в деревне Шестаково.

В Красногорске проведены работы по уборке смета и грязи на внутридворовом проезде у дома № 15Б на улице Ленина. На территории Королева приведена в надлежащее состояние контейнерная площадка и устранен мусорный навал у дома 17 на улице Нестеренко в микрорайоне Юбилейный. В Чехове восстанавлено освещение на пешеходной зоне в рабочем поселке Столбовая от улицы Мира до улицы Парковой. В Рузском городском округе отремонтирована кровля дома № 21 на улице Лебеденко в поселке Тучково.

В Талдоме обновлён деревянный настил к роднику в деревне Дьяконово. На территории городского округа Шаховская устранена течь из колодца и заменен гидрант в деревне Степаньково вблизи Дома культуры. В Дзержинском восстановлена входная дверь в подвал МКД дома № 18 на улице Томилинской. В городском округе Мытищи проведены гидравлические испытания газовой котельной деревни Жостово в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду.

В Черноголовке удалено аварийное дерево у дома № 8 по Институтскому проспекту. На территории городского округа Электросталь проведены работы по ремонту и покраске малых архитектурных форм у дома № 15к4 на улице Победы. В Истре устранены несанкционированные надписи на стенах в подъезде дома № 24 на улице Босова.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.