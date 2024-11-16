В Подмосковье поделились итогами работ инспекторского состава с 11 по 15 ноября

На территории Московской области инспекторский состав Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору проводит проверки содержания дворовых, общественных и придомовых территорий, а также совместно с управляющими компаниями осуществляют ремонт асфальтового покрытия, детских площадок и входных групп многоквартирных домов. Об этом сообщила пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

В период с 11 по 15 ноября прошли работы по приведению территорий в соответствие в следующих городских округах:

В Клину установлены новые малые архитектурные формы вблизи дома № 14 на Бородинском проезде. На территории Солнечногорска в деревне Новая проведены работы по устранению навалов на контейнерной площадке. А в Чехове восстановлен разрушенный канализационный колодец на Совхозной улице в деревне Молоди.

В городском округе Орехово-Зуево проведены работы по ремонту дымоходов и вентиляционных каналов дома № 125 в деревне Кабаново. В Красногорске произведена герметизация межпанельных швов дома № 53 по улице Ленина. На территории Одинцово выполнен ремонт входной группы дома № 15 на улице Михаила Кутузова в поселке ВНИССОК.

В Балашихе восстановлено уличное освещение во дворе домов № 12 и 13 в микрорайоне Дзержинского. На территории Фрязино проведен локальный ремонт кровельного покрытия дома № 15 на Полевой улице. А в Серпухове устранены несанкционированные рисунки и надписи на трансформаторной подстанции по Борисовскому шоссе.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.